29 марта 2013, 08:34

Происшествия

В московской квартире обнаружили два трупа

На севере столицы жильцы дома обратились в полицию, почувствовав специфический запах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тела пожилой женщины и молодого человека.

ЧП произошло в доме № 24, корпус 3 по Дубнинской улице. По предварительным данным, женщина 1954 года рождения и мужчина 1988 года рождения погибли около месяца назад. В настоящее время полиция расследует причины их смерти, сообщает РИА Новости.

