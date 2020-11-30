В Москве завершается сезон велопроката

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в понедельник завершается сезон велопроката.

Известно, что прокат велосипедов в столице в этом году открылся 10 апреля. Из-за пандемии COVID-19 до начала лета им могли воспользоваться только курьеры и волонтеры. При этом аренда велосипедов была для них бесплатной.

Для всех остальным москвичей велопрокат стал доступен с 1 июня. Главным условием для пользования сервисом стала необходимость перчаток или дезинфекции руля, ручек тормозов и других частей велосипеда по окончании поездки.

Жителям города в этом году было доступно около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях. Кроме того, москвичи могли взять напрокат 2,6 тысячи электрических самокатов.

За время сезона были открыты новые станции проката. В их числе - пункты в районах Крылатское, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Всего в Москве открылись 119 новых станций в 19 районах.

В 2021 году в столице запланировали открыть 100 новых станций велопроката. Пункты проката будут доступны в ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО, а также СВАО.

Ранее сообщалось, что велопрокат в Москве хотят расширять за пределами ТТК. Особое внимание будет уделено спальным районам, станциям метро и МЦД, а также транспортно-пересадочным узлам, пообещали в Дептрансе.