За час после игры на стадионе "Спартак" столичный транспорт провез 44 тысячи болельщиков‍

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Московский транспорт справился с перевозкой болельщиков после матча сборных Сербии и Бразилии на стадионе "Спартак", передает Агентство "Москва".

За час после игры городским транспортом воспользовались 44 тысячи человек. Из них 38 тысяч уехали на метро, 2800 болельщиков добирались домой на пригородных электричках.

Почти две тысячи человек воспользовались бесплатными шаттлами S3 до станции метро "Сокол" и S4 до аэропорта Шереметьево. Аккредитованные такси перевезли 1200 пассажиров.

"Мы действуем по отлаженному плану. Благодаря совместной работе организаторов, сотрудников транспортного комплекса и полиции болельщики покинули стадион и прилегающую территорию за один час 5 минут", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Город делает все, чтобы болельщикам было комфортно, и они могли без проблем добираться до дома, добавил Ликсутов.

В дни поздних матчей 3 и11 июля метрополитен и МЦК будут также работать до 3 часов ночи.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мундиаль пройдет в 11 городах страны.

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