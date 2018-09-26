Завершен монтаж пролетного строения эстакады на Рублевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Рублевском шоссе завершился монтаж пролетного строения разворотной эстакады. Об этом информирует департамент строительства столицы.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, до конца года все работы на данном участке Северо-Западной хорды планируется полностью завершить. Сейчас производится монтаж автоматической противогололедной системы. Работы ведутся по проекту строительства участка Северо-Западной хорды: ул. Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка.

В июле было запущено движение по эстакаде на участке ул. Боженко - Толбухина, по эстакаде съезда с ул. Боженко на ул. Горбунова, и эстакаде с ул. Крылатские Холмы на ул. 2-я Крылатскую.

Строительство третьего этапа Северо-Западной хорды значительно улучшит транспортную ситуацию на участке от улицы Народного Ополчения до Сколковского шоссе, обеспечит транспортное сообщение между двумя жилыми районами на ул. Крылатские Холмы и ул. 2-я Крылатская, а также обеспечит безопасный проход пешеходов через проезжую часть в районе улиц Боженко, Кубинки, Ярцевской и Толбухина.