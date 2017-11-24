Столичная ГИБДД планирует закрыть свой мотосезон до декабря

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Наряд ДПС на мотоциклах закроет свой сезон до декабря. В каждом подразделении Москвы вопрос о завершении работы инспекторов на байках решат на свое усмотрение.

"Оно зависит от ряда факторов, в том числе и от погодных условий. Ежедневно, в зависимости от складывающейся оперативной обстановки весенне-осеннего периода, службу по обеспечению безопасности дорожного движения в столице осуществляли до 150 нарядов дорожно-патрульной службы на мототехнике", – цитирует пресс-службу столичного ГИБДД Агентство "Москва".

Представитель ГИБДД уточнил, что наряды ДПС на мотоциклах несут такую же службу, что и инспекторы на автомобилях. При этом у полицейских на байках есть приоритеты: оформление дорожно-транспортных происшествий в заторовых ситуациях, срочная необходимость изменения организации движения и поддержка профилактических мероприятий.

Общий мотосезон в столице закрылся еще в середине октября. По этому поводу активисты клуба "Ночные волки" устроили пробег. В заезде участвовали более тысячи человек. Они проехали от Мневников через Третье транспортное кольцо на Воробьевы горы.