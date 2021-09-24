Продажу льготных авиабилетов через госуслуги могут запустить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минтранс рассчитывает запустить продажу льготных авиабилетов через госуслуги в 2022 году. Об этом заявил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев.

"Соответствующие работы мы организовали с Минцифры и "Аэрофлотом". Надеюсь, что уже с будущего года эта опция будет возможна", – цитирует Белавинцева ТАСС.

Ранее такую опцию планировали запустить к концу 2021 года. В апреле Белавинцев сообщил, что специалисты работают над запуском функции.