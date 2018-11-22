"В голове дурман". Эксперт – о наказании водителей за прием лекарств за рулем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ГИБДД России намерены привлекать к административной ответственности за пьяную езду автомобилистов, находящихся под воздействием ряда лекарственных препаратов. Какие именно лекарства подпадут под запрет, решат специалисты Минздрава.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с порталом Москва 24 отметил, что сложно поставить знак равенства между наркотиками и димедролом, поскольку последний – это обычное лекарство, имеющее побочные эффекты. "Как определять, что водитель имеет признаки употребления димедрола или другого лекарства – пока непонятно", – сообщил Радько.

По правилам запрещено управлять автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, но наказания за это не существует, поскольку эти состояния затруднительно продиагностировать с медицинской точки зрения, добавил собеседник портала Москва 24.

По мнению эксперта, необходимо, чтобы Минздрав четко установил список препаратов, под действием которых запрещено ездить. Также нужно определить, какие признаки будут говорить о том, что водитель употреблял те или иные препараты, чтобы направить его на соответствующее исследование.

Задумка делать специальные пометки на препаратах в списке Минздрава – идея правильная, считает Радько. "Хотя в инструкции к лекарству это и прописано, если разработать специальную пометку, это было бы ясно и наглядно, идея абсолютно справедливая. Красный значок, точка, что-то подобное, чтобы водители сразу могли определить, что такой препарат несовместим с управлением транспорта", – заключил эксперт.

Евгения Маркова