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Транспорт

01:26

15 авиарейсов задержано и отменено в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, изменения в расписании столичных аэропортов затронули 15 рейсов.

Наибольшее количество корректировок зафиксировано в аэропорту Внуково. Там задержали 6 самолетов. Вылет еще одного лайнера был отменен.

В Шереметьево перенесли время вылета для 3 рейсов. Еще 2 самолета там не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Домодедово задержали 2 вылета. При этом один рейс был отменен.

Накануне в столице прошел сильный снегопад. Синоптики сообщили, что 21 января в Москве выпало 10% месячной нормы осадков.

18 января в аэропортах Москвы отменили 25 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в Домодедово.

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