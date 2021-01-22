15 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
По имеющимся данным, изменения в расписании столичных аэропортов затронули 15 рейсов.
Наибольшее количество корректировок зафиксировано в аэропорту Внуково. Там задержали 6 самолетов. Вылет еще одного лайнера был отменен.
В Шереметьево перенесли время вылета для 3 рейсов. Еще 2 самолета там не взлетят вовсе.
В воздушной гавани Домодедово задержали 2 вылета. При этом один рейс был отменен.
Накануне в столице прошел сильный снегопад. Синоптики сообщили, что 21 января в Москве выпало 10% месячной нормы осадков.
18 января в аэропортах Москвы отменили 25 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в Домодедово.
Снегопад подпортил жизнь столичным водителям