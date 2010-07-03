ФАС заинтересовалась ценами на автобусное сообщение

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит цены на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах, сообщается на сайте ведомства.

Таким образом ФАС отреагирует на многочисленные обращения граждан о резком росте стоимости проезда в общественном транспорте.

Глава ФАС Игорь Артемьев дал поручение региональным управлениям службы проанализировать рынок, установить факты роста цен сверх уровня инфляции и их причины.

Ранее в России начали действовать невозвратные билеты на железной дороге. Первые поезда отправятся 19 апреля по маршрутам из Москвы в Ижевск, Санкт-Петербург и Адлер, из Воронежа и Уфы в Москву, а из Ростова-на-Дону в Адлер.