Полиция метрополитена сообщила о гибели упавшего на рельсы мужчины

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пассажир, упавший на рельсы перед поездом на станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро, погиб.

"На станции "Славянский бульвар" мужчина упал на пути перед прибывающим поездом. Впоследствии он скончался от полученных травм", – цитирует пресс-службу главного управления МВД на метрополитене Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что мужчина выжил после падения на пути. Обстоятельства, при которых случилось ЧП, выясняются.

Инцидент послужил причиной задержки движения поездов в сторону области на синей ветке метро.