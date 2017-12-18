Полиция метрополитена сообщила о гибели упавшего на рельсы мужчины

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Пассажир, упавший на рельсы перед поездом на станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро, погиб.
"На станции "Славянский бульвар" мужчина упал на пути перед прибывающим поездом. Впоследствии он скончался от полученных травм", – цитирует пресс-службу главного управления МВД на метрополитене Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что мужчина выжил после падения на пути. Обстоятельства, при которых случилось ЧП, выясняются.
Инцидент послужил причиной задержки движения поездов в сторону области на синей ветке метро.