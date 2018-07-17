Канатная дорога от "Сходненской" до "Речного вокзала" сократит время в пути до 7 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Запуск канатной дороги от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала" сократит время в пути по этому маршруту для пассажиров с 45 до 7 минут. Об этом заявил глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме – 2018.
Он надеется, что проект реализуют в ближайшие два–три года, передает Агентство "Москва". "Казалось бы, небольшой проект, который, скорее, смахивает на развлечение, чем на важную транспортную составляющую. Но когда мы проанализировали с нашими коллегами из департамента транспорта, то мы поняли, что это, в первую очередь, важнейший транспортный проект в городе", – пояснил Ефимов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что проект этой канатной дороги обсуждается. После запуска она будет принадлежать городу. Инвестор сможет эксплуатировать дорогу 22 года.
Она также разгрузит Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро. Ожидается, что ей будут пользоваться 19 тысяч человек в сутки. Оплатить проезд на трассе пассажиры смогут картой "Тройка".
Еще одну канатную дорогу планируют запустить на "Лужниках". Ее протяженность составит 737 метров. Там разместят три станции: верхнюю – на улице Косыгина, промежуточную – на Воробьевской набережной и нижнюю – на Лужнецкой набережной
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