Четыре "выделенки" открылись в Москве в рамках маршрутной сети "Магистраль"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках маршрутной сети "Магистраль" в Москве заработали четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта.

Они появились на Площади Пречистенские Ворота, в Соймоновском проезде; на Новой, Старой, Славянской площадях, в Лубянском проезде; на участках Садового кольца – улицах Крымский Вал, Коровий Вал, Житная, Валовая, Зацепский Вал, Земляной Вал, Новинский бульвар, Садовая-Триумфальная площадь, Самотечная площадь, а также на проспект Мира – от Садового кольца до Крестовского путепровода, передает Агентство "Москва".

Всего в столице открыто более 40 выделенных полос общей протяженностью почти 300 километров.



Первую очередь сети "Магистраль" запустили в 2016 году. В состав новой сети вошло 17 магистральных маршрутов со средним интервалом пять минут в течение дня, 15 районных маршрутов с интервалами 10–15 минут и семь социальных с интервалами 20–30 минут.

Автобусами сети "Магистраль", курсирующими по новым выделенным полосам в центре города, воспользовались два миллиона пассажиров. Ежедневно таким транспортом пользуются около 100 тысяч человек.

Столичная сеть общественного транспорта "Магистраль" позволяет пассажирам быстрее передвигаться по городу. Теперь автобусы могут конкурировать с метро: на некоторых маршрутах они ходят с интервалом в 90 секунд.