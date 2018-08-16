Расписание электричек трех направлений МЖД изменится 19-20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание электричек Курского, Белорусского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 19 и 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Изменения в графике движения связаны со строительными работами и развитием инфраструктуры. На Курском направлении в настящий момент завершается строительство новой платформы Новохохловская, которая возводится в рамках программы по интеграции радиальных направлений железной дороги с Московским центральным кольцом (МЦК). Предполагается, что с 19 на 20 августа движение поездов переведут на новый участок пути.
В пресс-службе также отметили, что ряд поездов, в основном диаметральных маршрутов, снимут с рейсов, а некоторые будут следовать по укороченному рейсу. Также у ряда электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте.
МЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.
Остановочный пункт Новохохловская готов на 90 процентов. По словам представителей МЖД, к настоящему моменту готова островная платформа, два павильона и крытый переход. Платформа вымощена брусчаткой, сооружен навес, а для удобства маломобильных пассажиров уложена тактильная плитка. В надземном переходе установлены эскалаторы и лифты.
Столичные власти с 2016 года совместно с РЖД реализуют программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Благодаря этому появятся удобные пересадочные узлы между остановками МЦК и радиальных направлений.
В конце 2018 – 2019 годах планируется завершить реконструкцию Ярославского и Горьковского направлений МЖД. Здесь проведут модернизацию пассажирской инфраструктуры: платформ, навесов, пешеходных мостов и тоннелей. В результате число поездов на Ярославском направлении увеличится на 16 процентов – с 217 до 251 пары в сутки, на Горьковском – на 15 процентов – с 133 до 153 пара в сутки.
В начале августа Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу Окружная на Савеловском направлении МЖД.
В рамках программы ТПУ "Окружная" объединит платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Чтобы сделать пересадку с железной дороги на МЦК более быстрой и комфортной, платформу "Окружная", которая ранее располагалась в 260 метрах от МЦК, решили перенести. Новую платформу и две железнодорожные эстакады соорудили прямо над путями МЦК. Ее оборудовали противоскользящим покрытием, а от дождя и снега пассажиров защитит навес.
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