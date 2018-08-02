Собянин открыл новую платформу железнодорожной станции Окружная

2 августа, 11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу Окружная на Савеловском направлении МЖД.
"На этой станции чтобы перейти с Савеловского направления на МЦК, надо было пройти порядка 250-300 метров, в непогоду это, конечно, некомфортно. Сейчас построен новый транспортно-пересадочный узел, к которому это расстояние уменьшено практически в пять раз", – сказал мэр столицы.
Сергей Собянин отметил, что на второй стадии будет построен северный выход метро "Окружная". "Таким образом, тут будет три вида транспорта: МЦК, МЦД и Савеловское направление железной дороги, а также метро. На одном небольшом участке можно будет пересаживаться с одного вида транспорта на другой", – сообщил мэр.
По его словам, недостаточно просто строить линейные объекты, важно, чтобы они полностью были интегрированы друг с другом. Собянин также отметил, что таких транспортно-пересадочных узлов, которые связаны с пересадкой с радиальных направлений на МЦК, строится еще шесть. Они будут построены до конца 2019 года, отметил мэр.
"Стройка большая, сложная, происходит без остановки движения. Даже технологически строить очень сложно, я уже не говорю о сложнейших инженерных решениях, которые приходится применять. Сложнейшая работа, но очень важная для москвичей", – добавил он.
Столичные власти с 2016 года совместно с РЖД реализуют программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Благодаря этому появятся удобные пересадочные узлы между остановками МЦК и радиальных направлений.
В рамках программы ТПУ "Окружная" объединит платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Чтобы сделать пересадку с железной дороги на МЦК более быстрой и комфортной, платформу "Окружная", которая ранее располагалась в 260 метрах от МЦК, решили перенести. Новую платформу и две железнодорожные эстакады соорудили прямо над путями МЦК. Ее оборудовали противоскользящим покрытием, а от дождя и снега пассажиров защитит навес.
В июле поезда поэтапно перевели со старой железнодорожной насыпи на новые эстакады. А в конце месяца новая Окружная приняла первых пассажиров. Сейчас завершаются работы в подэстакадном вестибюле станции. Кроме того, строители начали демонтаж старой платформы.
Как будут работать МЦД и метро
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