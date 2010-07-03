В "Автостате" оценили идею организовать платные перекрестки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Идею организовать в России платные перекрестки, чтобы решить проблему заторов, оценил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
"Мне кажется, что идея любопытная, но несколько странная для нашей страны",– заявил автоэксперт в разговоре с RT. "У нас меньше дорожная сеть, чем в Европе и Америке, условно говоря", – пояснил он.
Как напомнил Моржаретто, в некоторых европейских странах сейчас пытаются "сделать транспортный налог более справедливым". "Апробируется вариант, когда в будущем он будет оплачиваться с километров, которые проехал", – уточнил эксперт. По его словам, специальное телематическое оборудование показывает, сколько километров проехал автомобиль, с какой скоростью и по каким дорогам – загруженным или нет. Моржаретто предположил, что в "Автонете" придумали нечто подобное, но "в несколько усеченной форме".
Ранее специалисты "Автонета" высказали мысль, что платные перекрестки помогут избавиться от заторов на российских дорогах. Эксперимент планируют провести в 2020 году в одном из городов, например, в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
По мнению представителей "Автонета", если ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, около 10% водителей будут выбирать альтернативные пути. Это снизит интенсивность трафика и позволит водителям экономить время в дороге, считают эксперты.
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