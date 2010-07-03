Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:21

В России могут появиться платные перекрестки

транспорт

07:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Решить проблему заторов в России могут платные перекрестки. С их появлением водители станут тщательнее планировать маршруты и время поездок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Эксперимент планируют провести в 2020 году в одном из городов страны. Вероятно, это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

По словам представителя организации, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Тогда порядка 10% автомобилистов выберут альтернативный путь. Предполагается, что уменьшение трафика позволит водителям экономить время в дороге.

В "Автонете" добавили, что среднемировой негативный эффект от заторов для экономики государства составляет от 4% до 15% потерь ВВП. Учитываются расход бензина, дополнительная амортизация транспорта и помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличится число камер, фиксирующих непропуск пешеходов. В столице планируется установить 50-70 таких комплексов.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика