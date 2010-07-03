В России могут появиться платные перекрестки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Решить проблему заторов в России могут платные перекрестки. С их появлением водители станут тщательнее планировать маршруты и время поездок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Эксперимент планируют провести в 2020 году в одном из городов страны. Вероятно, это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

По словам представителя организации, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Тогда порядка 10% автомобилистов выберут альтернативный путь. Предполагается, что уменьшение трафика позволит водителям экономить время в дороге.

В "Автонете" добавили, что среднемировой негативный эффект от заторов для экономики государства составляет от 4% до 15% потерь ВВП. Учитываются расход бензина, дополнительная амортизация транспорта и помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличится число камер, фиксирующих непропуск пешеходов. В столице планируется установить 50-70 таких комплексов.