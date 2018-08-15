Трамваи двух маршрутов будут следовать с увеличенными интервалами 18 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Интервалы движения трамваев №№ 26 и 38 увеличат в субботу, 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как пояснили в Мосгортрансе, изменения в графике двух трамвайных маршрутов связаны с работами по санитарной обрезке крон деревьев. Эти работы будут проводиться на улице Большая Черемушкинская с 10:00 18 августа.

В пресс-службе отметили, что интервалы движения трамваев №№ 26 и 38 будут увеличены вплоть до до завершения работ.