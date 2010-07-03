В Москве второй день подряд задерживают и отменяют отправления самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 40 рейсов задержано и отменено в трех аэропортах столицы. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что в воздушной гавани Внуково задержано 7 рейсов, а в Шереметьево - 9 вылетов.

Аэропорт Домодедово сообщает о задержке 14 рейсов. Вылеты еще 9 лайнеров оказались отменены.

Предполагается, что такое большое количество задержанных и отмененных отправлений самолетов связано с погодными условиями. В некоторых столичных районах может появиться туман.

Вчера портал "Яндекс.Расписания" сообщил о задержке и отмене 41 рейса из трех основных аэропортов Москвы. Изменения также связывали с погодными условиями.

За текущий месяц это уже третий случай массового переноса рейсов. Ранее подобные инциденты произошли 5 и 9 июля.