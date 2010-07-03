Более 3 млн пассажиров воспользовались новыми маршрутами в Подмосковье

Фото: mostransavto.ru

Новыми маршрутами Мострансавто в Московской области с 1 января 2019 года воспользовались свыше трех миллионов пассажиров, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе предприятия сообщили, что были запущены 74 муниципальных и межмуниципальных маршрута. В обслуживании задействовано более 150 автобусов.

При этом все транспортные средства оснащены современным оборудованием. Отмечается, что больше всего поездок совершили пассажиры маршрута №11 в Дубне – около 250 тысяч транзакций.

18 февраля бесплатная мобильная библиотека заработала в автобусах Мострансавто. Теперь пассажиры могут скачать 100 книг отечественных и зарубежных писателей.