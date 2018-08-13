Движение ограничат на трех участках дорог на пересечении МКАД и Бесединского шоссе

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Движение ограничат на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, где идет строительство развязки, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 15 августа по 15 февраля 2019 года частично перекроют движение на выезде из поселка Беседы на 21 километре внешней стороны МКАД. Частично займут проезжую часть и на мосту Беседы – Братеево со стороны въезда в Москву с эстакады. Там ограничения будут действовать с 19 августа по 30 сентября.

С 26 августа по 30 сентября на 20 километре МКАД от съезда с внешней стороны МКАД в поселок Беседы до съезда с внутренней стороны МКАД к автовокзалу "Южные ворота" перекроют движение по одной полосе, уточняет "Вечерняя Москва".

Все изменения будут действовать круглосуточно, уточнили в информационном центре.