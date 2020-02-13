Входы и выходы станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за фестиваля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Входы и выходы станций столичной подземки, которые прилегают к стадиону "ВТБ Арена", вечером в четверг, 13 февраля, могут ограничить из-за проведения фестиваля "Чартова дюжина". Об этом говорится в сообщении метрополитена в Twitter.



"Ближайшие к стадиону станции мосметро: "Динамо" и "Петровский парк" (8А, 11). По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили заранее покупать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время после окончания фестиваля.

Тринадцатый ежегодный музыкальный фестиваль "Чартова дюжина" и вручение национальной премии "Нашего радио" пройдет на "ВТБ Арене". В этом году в нем примут участие "Алиса", "Чиж & Cо", "Пикник", Вадим Самойлов, "Горшенев", "25/17" и "Заточка".

Легендарный фестиваль подведет итоги всех достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год и объединит как мэтров жанра, так и ярких молодых исполнителей, покоривших вершины одноименного хит-парада в 2019 году.

"Чартова дюжина" – хит-парад радиостанции "Наше радио", а также премия и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Премия учреждена в 2008 году. До 2011-го она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из номинантов, отобранных жюри. Всего премии вручаются в десятке основных и еще нескольких специальных номинациях.

