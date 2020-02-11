Москва онлайн: звездные гости на открытии фестиваля "Чартова дюжина"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тринадцатый ежегодный музыкальный фестиваль и премия "Чартова дюжина" пройдет 13 февраля. Съемочная группа Москвы онлайн посетит красную ковровую дорожку и пообщается с известными музыкантами.

Хэдлайнером фестиваля станет группа "Алиса". Лайн-ап мероприятия составят группы "Пикник", "Чиж & Co", "25/17", проект "Горшенев", молодые рэп-хулиганы, дуэт "ЗАТОЧКА" и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Смотрите трансляцию 13 февраля в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.