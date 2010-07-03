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Безопасность

11:59

Водителей просят не ездить на грани нештрафуемого скоростного порога

транспорт безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников назвал недопустимым, когда водители превышают скоростной режим на 19 километров в час, укладываясь при этом в нештрафуемый порог. С таким заявлением он обратился к участникам социальной кампании "Однозначно".

"Мнение, что можно использовать нештрафуемые 19 км/ч, недопустимо. Такого не должно быть на дорогах нашей страны. Дорожные знаки должны пониматься однозначно", – цитирует его ТАСС.

По словам Черникова, безопасность дорожного движения – одна из приоритетных социально-экономических задач государства. Он напомнил, что Владимир Путин ранее обозначил в качестве ключевой задачи государства воспитание культуры вождения.

Ранее Михаил Черников заявил, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД.

Речь идет о камерах "Кордон.Про-М". Инструментальная погрешность измерения скорости составляет всего 1 километр в час, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей составляет от 2 до 300 километров в час.

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