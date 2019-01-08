Движение на участке улице Сеславинская ограничат с 9 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве с 9 января по 5 февраля ограничат движение на участке улицы Сеславинская из-за реконструкции станции метро "Багратионовская". Ограничения движения будут действовать круглосуточно, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы ограничение будет действовать по одной полосе в районе дома 16А.

Кроме того, на том же участке из-за реконструкции "Багратионовской" с 6 по 28 февраля круглосуточно ограничат движение транспорта по двум полосам.

Ранее сообщалось, что движение на участке Краснопрудного переулка в Москве ограничат с 9 января по 11 марта 2019 года. Там будут вестись строительные работы.