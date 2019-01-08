Движение на участке улице Сеславинская ограничат с 9 января

В Москве с 9 января по 5 февраля ограничат движение на участке улицы Сеславинская из-за реконструкции станции метро "Багратионовская". Ограничения движения будут действовать круглосуточно, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы ограничение будет действовать по одной полосе в районе дома 16А.
Кроме того, на том же участке из-за реконструкции "Багратионовской" с 6 по 28 февраля круглосуточно ограничат движение транспорта по двум полосам.
Ранее сообщалось, что движение на участке Краснопрудного переулка в Москве ограничат с 9 января по 11 марта 2019 года. Там будут вестись строительные работы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.