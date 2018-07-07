Дополнительные остановки появились на четырех автобусных маршрутах столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Дополнительные остановки появились на четырех автобусных маршрутах Москвы. В связи с этим с 7 июля произошли изменения в работе остановок наземного городского транспорта Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Дополнительную остановку "Никольское" по улице Староникольская в обоих направлениях, между действующими остановками "Гарнизон "Остафьево" и "Станция Щербинка" ввели на маршрутах автобусов №802, 898, 898к. На маршруте автобусов №156 появилась остановка "Новоспасский проезд" по Новоспасскому проезду при следовании к улице Симоновский Вал, между действующими остановками "Улица Гвоздева" и "Динамовская улица".
Кроме того, остановка "Театр зверей им. Дурова" для трамваев №7 и 9 по улице Дурова при следовании к Тверской Заставе перенесли на 150 метров назад.
Ранее также сообщалось, что 7 и 8 июля изменятся маршруты трамваев №11, 17 и 25 из-за ремонта путей на участке между остановками "ВДНХ (северная)" и "Останкино".
Уточняется, что 7 и 8 июля после остановки "Проспект Мира" трамваи №11 и 25 будут следовать по проспекту Мира до Сельскохозяйственной улицы, а не до "Останкино". Далее трамваи поедут до 1-го Сельскохозяйственного проезда (разворотное кольцо в Ростокине). Горожан также предупредили, что остановку "ВДНХ (северная)" для трамваев обоих маршрутов перенесут на проспект Мира.
Трамваи №17 в выходные будут курсировать от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы, а затем – до 1-го Сельскохозяйственного проезда.
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