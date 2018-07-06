Несколько трамваев изменят маршруты 7 и 8 июля из-за ремонта путей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В эти выходные изменятся маршруты трамваев №11, 17 и 25 из-за ремонта путей на участке между остановками "ВДНХ (северная)" и "Останкино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что 7 и 8 июля после остановки "Проспект Мира" трамваи №11 и 25 будут следовать по проспекту Мира до Сельскохозяйственной улицы, а не до "Останкино". Далее трамваи поедут до 1-го Сельскохозяйственного проезда (разворотное кольцо в Ростокине). Горожан также предупредили, что остановку "ВДНХ (северная)" для трамваев обоих маршрутов перенесут на проспект Мира.

Трамваи №17 в выходные будут курсировать от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы, а затем – до 1-го Сельскохозяйственного проезда.

Пока будут действовать изменения, маршрут автобусов №154 продлят до Останкинского пруда. На маршрутах трамваев №11, 17 и 25 введут дополнительную остановку "Депо имени Баумана", чтобы их пассажиры могли пересесть на автобусы.

Кроме того, сообщается, что при движении трамваев от станции метро "Ховрино" остановку "Метро "ВДНХ" перенесут с проспекта Мира на 2-й Поперечный проезд.