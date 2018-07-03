Тематические карты "Тройка" появились в метро в честь 90-летия Парка Горького

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Новые карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького, начали продавать в кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для пассажиров подготовили 10 тысяч специальных карт. Дизайном занималась креативная команда Парка Горького. На лицевой стороне "Тройки" изображен логотип "go парк горького".
"Цифры 9 и 0 превратились в призыв и девиз этого лета – английский глагол go", – пояснила директор парка Марина Люльчук. Проездной билет оформлен в двух цветах: с одной стороны в лавандовом, с другой – в бирюзовом.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парк Горького основали в 1928 году. Главным архитектором, проектировавшим территорию от главного входа до Нескучного сада, стал авангардист Константин Мельников. Ансамбль главного входа в парк завершили в 1955 году.
Ранее специальную карту "Тройка" выпустили с инструкцией на китайском языке. Первые 100 карт получили китайские журналисты, приехавшие освещать чемпионат мира по футбола.
По просьбам болельщиков мундиаля в продажу поступят порядка 10 тысяч тематических карт "Тройка". На них на фоне цветов флага России изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот.
Программа лояльности для владельцев карты "Тройка"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: