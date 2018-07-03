Тематические карты "Тройка" появились в метро в честь 90-летия Парка Горького

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Новые карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького, начали продавать в кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для пассажиров подготовили 10 тысяч специальных карт. Дизайном занималась креативная команда Парка Горького. На лицевой стороне "Тройки" изображен логотип "go парк горького".

"Цифры 9 и 0 превратились в призыв и девиз этого лета – английский глагол go", – пояснила директор парка Марина Люльчук. Проездной билет оформлен в двух цветах: с одной стороны в лавандовом, с другой – в бирюзовом.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк Горького основали в 1928 году. Главным архитектором, проектировавшим территорию от главного входа до Нескучного сада, стал авангардист Константин Мельников. Ансамбль главного входа в парк завершили в 1955 году.

Ранее специальную карту "Тройка" выпустили с инструкцией на китайском языке. Первые 100 карт получили китайские журналисты, приехавшие освещать чемпионат мира по футбола.

По просьбам болельщиков мундиаля в продажу поступят порядка 10 тысяч тематических карт "Тройка". На них на фоне цветов флага России изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот.