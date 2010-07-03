Бесплатные автобусы запустят между дворцом спорта "Мегаспорт" и метро "Динамо"

фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бесплатные автобусы будут курсировать между дворцом спорта "Мегаспорт" и станцией "Динамо" Замоскворецкой линии метро с 6 по 10 ноября, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
"Для зрителей ледовых представлений с 6 по 10 ноября организуется бесплатный маршрут автобуса "Э" "Дворец спорта "Мегаспорт" – метро "Динамо". Автобусы будут работать с перерывом на время представления", – говорится в сообщении.
Как отмечается, автобус будет делать следующие остановки: "Метро "Динамо" – на Ленинградском проспекте (из центра), около остановки "метро "Динамо" для автобуса №84 в сторону Белорусского вокзала и "Дворец спорта "Мегаспорт" – на Ходынском бульваре возле остановки "Метро "ЦСКА" для автобусов №207 и №818 в сторону станции метро "Динамо".
В пресс-службе уточнили, что с 6 по 8 ноября автобусы будут ходить с 17:00 до 23:30, а 9 и 10 ноября – с 11:00 до 23:30.
Ранее сообщалось, что маршруты автобусов "м5" и № 158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша. Автобусы "м5" будут следовать по маршруту – от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус № 158 – от 3-го Павелецкого проезда.
Напомним, в эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.
За ситуацией в городе будут следить подразделения МЧС, они переведены на усиленный режим готовности. Специалисты возьмут под наблюдение объекты жизнеобеспечения, места проведения праздников и жилой сектор.
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