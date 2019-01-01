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11:59

Две штрафстоянки в праздники будут работать в Москве круглосуточно

транспорт авто

11:59

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depositphotos/welcomia

Все праздники парковки в городе бесплатные. Однако, если автомобиль все-таки эвакуируют за нарушение, его можно будет забрать с двух стоянок, которые будут работать в праздники: на юго-востоке и востоке Москвы.

Как сообщает телеканал Москва 24, 1 и 7 января они будут работать круглосуточно. Сервисные центры на Старой Басманной и улице 1905 года закрыты. Разрешения на возврат автомобиля там можно будет получить со 2 января. А приемная МАДИ на Каланчевской откроется только 8 января.

Ранее сообщалось, что в праздничные выходные в сервисных центрах "Московский транспорт" – 1 и 7 января. В остальные дни центры "Московский транспорт" на улице 1905 года и на Старой Басманной будут работать в обычном режиме.

С 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной. Оставить машину можно будет на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства столицы. Плоскостные стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Откуда можно забрать эвакуированный автомобиль в праздники?


В конце декабря стало известно, что контроль за оплатой стоянки и нарушениями ПДД планируют усилить в Москве. Для этого в столице установят 140 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации или парконов.

транспорт авто

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