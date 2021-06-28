Названы крупнейшие компании по приросту абонентов домашнего интернета

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Компания МТС стала лидером по приросту абонентской базы пользователей фиксированного интернета в первом квартале 2021 года в Москве и по России в целом, а также впервые заняла второе место по количеству пользователей домашнего интернета в стране. Такие данные приводятся в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".
По данным агентства, в первом квартале 2021 года число абонентов на российском рынке фиксированного доступа увеличилось на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. За это время число пользователей домашнего интернета от МТС выросло на 1,2% (46 тысяч клиентов). Отмечается, что это стало самым большим увеличением базы среди крупных российских интернет-провайдеров.
Согласно отчету, клиентская база крупнейшего российского оператора фиксированного доступа "Ростелекома" осталась на уровне предыдущего квартала. На 13 тысяч клиентов, или 0,3% сократилось число пользователей домашнего интернета "ЭР-Телеком", который стал третьим.
По оценке "ТМТ Консалтинг", в первом квартале текущего года число абонентов фиксированного доступа в России составило 34,7 миллиона. В Москве число абонентов приблизилось к 4,4 миллиона, то есть почти не изменилось.
Ранее международное агентство Ookla опубликовало исследование, по результатам которого МТС показали самую высокую скорость фиксированного доступа в интернет в России, в том числе в Москве.
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