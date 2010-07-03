В Совфеде объяснили внедрение новой контрольно-кассовой техники

С 1 июля в России начнется третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Зачем нужно внедрение новой контрольно-кассовой техники, объяснил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.
Он заявил, что это важно для бизнеса и для государства, но прежде всего для потребителей, передает ИА "НСН".
"Контрольно-кассовый аппарат – часть цифровой экономики. Это администрирование алкоголя и регистрирование системы ЕГАИС. Маркировка – плохая она или хорошая – это тоже из этой системы. Когда ты как покупатель можешь посмотреть всю историю товара, как он был приобретен. И контрольно-кассовый аппарат из той же серии, он сделает систему прозрачной, цифровой. Для покупателей это тоже важно, это защита, права потребителя", – пояснил Шатохин.
Штрафы за нарушение нового регламента для организаций составят как минимум 30 тысяч рублей. Причем эта сумма будет увеличиваться при расчетах, проводимых без контрольно-кассовой техники.
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