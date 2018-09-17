Определились полуфиналисты конкурса социальных предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оператор мобильной связи Tele2 подвел предварительные итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом "Навстречу переменам". В полуфинал конкурса вышли 50 проектов из 32 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что большинство проектов представили жители Сибирского федерального округа. На втором месте по числу участников оказался Уральский регион. А третье место разделили между собой Северо-Западный федеральный округ и Москва и Московская область.

Основные направления прошедших в полуфинал заявок – поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов представлена в формате мобильных приложений для детей и их родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ. Несколько проектов посвящены темам спортивного развития и здорового питания детей.

Все полуфиналисты получили возможность посетить обучающие семинары в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. На них им не только расскажут о подготовке к следующему этапу конкурса, но и проведут лекции о социальном проектировании, бизнес-моделировании, управлении проектами и финансами. После этого участники представят свои проекты специальному жюри. Авторы 10 лучших попадут на финал конкурса, который пройдет в Москве 22 ноября.

Победители получат начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 миллиона рублей от компании Tele2 и фонда "Навстречу переменам".

Цель ежегодного конкурса "Навстречу переменам" – помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе.