Twitter грозит полная блокировка на территории России

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Роскомнадзор пригрозил Twitter полной блокировкой в России, если компания не заблокирует аккаунт "Открытой России".

Об этом сообщила пресс-секретарь организации Мария Галицкая. По ее словам, Роскомнадзор предписал Twitter заблокировать аккаунт openrussia_org в течение суток, сообщают "Ведомости".

В "Открытой России" утверждают, что аккаунт не распространяет противозаконной информации, а действия контролирующего ведомства там назвали политическим давлением на свободу слова.

Ранее Роскомнадзор внес сайт "Открытой России" в реестр запрещенных ресурсов. Ведомство действовало по требованию Генпрокуратуры. Отмечалось, что организация осуществляла программы и проекты, направленные на дискредитацию результатов выборов, а также поддерживали протесты, которые могли дестабилизировать обстановку в стране.