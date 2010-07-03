WeChat Pay будет работать с пятью международными платежными системами

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Сервис мобильных платежей WeChat Pay станет более доступным для иностранных пользователей, находящихся в Китае. Об этом сообщил "Интерфакс".

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings, владеющий платежной системой, заявил о заключении договоров с международными платежными сервисами. Теперь в системе будут доступны Visa, MasterCard и American Express. Благодаря новой услуге гостям Китая не потребуется заводить карточку, выпущенную банком материковой части страны.

Компания Tencent намерена в дальнейшем развивать сотрудничество с другими платежными системами, при этом WeChat Pay сейчас доступен держателям карт 128 банков материкового Китая. В стране идут навстречу иностранцам, поскольку сейчас здесь работают свыше 950 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Китай официально приступил к исследованиям и разработкам в области создания сетей 6G. Новый стандарт связи предложит пользователям увеличенную скорость и стабильность интернет-соединения.