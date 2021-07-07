Пользователи TikTok сообщили о сбоях в работе сервиса

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Пользователи TikTok из ряда стран сообщили о неполадках в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Таким образом, о трудностях с просмотром видео в TikTok и проблемах с входом в аккаунт рассказали жители Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании, Италии, Франции и Соединенных Штатов.

Основной сбой в работе произошел во вторник, 6 июля, в 23:00 по московскому времени.

Ранее российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в его работе. 24 июня было зарегистрировано несколько сотен технических жалоб. Наиболее частыми были проблемы при подключении к мессенджеру (88%) и трудности при отправке сообщений (12%).