С 1 сентября в Москве повышаются тарифы на услуги ЖКХ

В Москве с 1 сентября 2012 года вновь повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Первое повышение платы за коммуналку состоялось 1 июля. Сейчас изменения коснутся лишь водо- и теплоснабжения, остальные услуги будут предоставлять по прежним расценкам.

Как заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников, власти решили повышать тарифы на ЖКХ в Москве два раза в год - в июле и сентябре.

Так, с 1 июля 2012 года в среднем тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились на 9,7 %, с первого дня осени они вырастут еще на 1,7 % (на холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую энергию). Подобное повышение цен Решетников объяснил увеличением затрат ресурсоснабжающих организаций.

Теплоснабжение

С 1 сентября тарифы на отопление ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" и иным организациям (кроме ОАО "Мосэнерго" и ОАО "Московская теплосетевая компания") составят 1440 рублей 50 копеек за гигакалорию (вместо 1385 рублей 32 копеек).

При обслуживании дома компанией ОАО "Мосэнерго" придется платить за гигакалорию на 4% больше - 648 рублей (против 623 рублей 07 копеек). А за потребление тепла, предоставляемого ОАО "МТК", нужно платить 427 рублей 43 копейки (ранее 410 рублей 99 копеек).

Водоснабжение

Тарифы на воду также вырастут с 1 сентября 2012 года. Теперь один кубометр холодной воды подорожает с 25 рублей 61 копейки до 26 рублей 75 копеек.

Водоотведение увеличится в цене до 19 рублей за кубический метр (против 18 рублей 02 копеек).

Один "куб" горячей воды для потребителей, обслуживаемых ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", теперь стоит 116 рублей (против 111 рублей 44 копейки). А цена для жителей домов, которые обслуживаются организациями ОАО "МТК" и ОАО "Мосэнерго", составит 93 рубля 38 копеек (вместо 89 рублей 68 копеек).

Отметим, в июле в Москве заработал ЖКХ-портал, где можно проверить счета на квартплату. Сервис "Наше ЖКХ" предоставляет данные по всем поставщикам коммунальных услуг. Если тарифы будут превышать положенные нормы, то москвичи смогут отправлять онлайн-жалобы.