Суд арестовал двух фигурантов дела о похищении Илоны Новоселовой

Суд арестовал подозреваемого в похищении звезды "Битвы экстрасенсов"

Преображенский суд арестовал двух фигурантов дела о похищении финалистки телешоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой. Как сообщает РИА Новости, под стражу заключены Егор Якимов и Станислав Володин.

Напомним, экстрасенса и ее знакомого похитили вечером 21 мая. Преступники подкараулили потерпевших, захватили их и увезли на машине в квартиру в подмосковном Сергиевом Посаде. Изначально похитители требовали выкуп в 1 миллион рублей. 23 мая они получили от матери Новоселовой деньги, но заложников не освободили, а запросили еще 6,5 миллионов рублей. Эту сумму они получили вечером того же дня, а на утро заложники были отпущены. После освобождения потерпевшие сразу обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Всего было задержано четверо подозреваемых. Следователи подали ходатайства об аресте всех четверых.