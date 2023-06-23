16:28Происшествия
Московский суд отправил россиянина Хецоидзе в СИЗО на 2 месяца по делу о госизмене
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Столичный Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ РФ и арестовал россиянина Хецоидзе на два месяца по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хецоидзе Г. Л. удовлетворено", – заявила представитель суда.
Днем 23 июня в Лефортовский суд поступило ходатайство от следствия с требованием арестовать Хецоидзе за госизмену.
Подробностей дела в суде не раскрыли, так как оно имеет статус "секретно". По статье "Государственная измена" мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма Ление Умерову, которую обвинили в госизмене. Суд отказался от каких-либо комментариев, так как материалы дела оказались засекречены.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
Читайте также