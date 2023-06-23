Московский суд отправил россиянина Хецоидзе в СИЗО на 2 месяца по делу о госизмене

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Столичный Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ РФ и арестовал россиянина Хецоидзе на два месяца по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хецоидзе Г. Л. удовлетворено", – заявила представитель суда.

Днем 23 июня в Лефортовский суд поступило ходатайство от следствия с требованием арестовать Хецоидзе за госизмену.

Подробностей дела в суде не раскрыли, так как оно имеет статус "секретно". По статье "Государственная измена" мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма Ление Умерову, которую обвинили в госизмене. Суд отказался от каких-либо комментариев, так как материалы дела оказались засекречены.



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