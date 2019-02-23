Потерявшегося в лесу мальчика передадут под опеку после следственных действий

Фото: телеграмм канал 112

Ребенка, который в одиночестве провел ночь в заповеднике "Лосиный остров", могут передать под опеку только после всех следственных действий, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, где активно восстанавливается. С ним работают психологи и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что опекуном шестилетнего ребенка может стать его бабушка.

Мальчика нашли у автозаправочной станции 18 февраля. Нашедшие ребенка рассказали, что на нем был мешок со скотчем, который позже обнаружили при осмотре места происшествия.

В тот же день мать мальчика Надежда Куликова заявила в полицию об исчезновении сына. По ее словам, накануне вечером она проезжала на машине мимо "Лосиного острова" и заехала в парк по просьбе ребенка, где он и убежал.

Однако из автомобиля москвички полицейские изъяли рулоны скотча, нож-штопор и другие улики. Их направили на экспертизу. Саму женщину задержали по подозрению в покушении на убийство сына.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. Защита уже заявила, что обжалует ее арест.