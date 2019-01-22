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17:59

Прокуратура просит ужесточить статью по делу коллектора, угрожавшего коллективу школы

суды

17:59

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело в отношении столичного коллектора, угрожавшего расправой над детьми должников и их учителями, передано для ужесточения статьи, сообщает ТАСС.

В рамках расследования получены доказательства о наличии в действиях коллектора более тяжкого преступления. Речь идет о самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия. Прокурор изъял это дело из производства органа дознания и передал следствию.

Личность человека, который звонил в школу с угрозами в адрес детей должника и их учителей, установили. С ним проводятся следственные действия. Его отправили под домашний арест.

Ранее стало известно, что столичные полицейские задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы № 1285. 28-летний мужчина звонил на телефон учебного заведения и личный номер директора, требуя повлиять на родителя одного из учеников, задолжавшего по кредиту. Он также угрожал жизни и здоровью родственников должника.

На минувшей неделе депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство ЦБ и правоохранительных органов проверить информацию об угроза от коллекторов, поступавших в адрес коллектива московской школы.

После вмешательства прокурора 15 января по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, а статья "Самоуправство с угрозой применения силы" – до пяти лет.

суды

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