Задержан угрожавший коллективу столичной школы коллектор

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Столичные полицейские задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы № 1285. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на городской главк МВД.

28-летний мужчина звонил на телефон учебного заведения и личный номер директора, требуя повлиять на родителя одного из учеников, задолжавшего по кредиту. Он также угрожал жизни и здоровью родственников должника.

Против задержанного завели уголовное дело, а его самого отправили под домашний арест.

На минувшей неделе депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство ЦБ и правоохранительных органов проверить информацию об угроза от коллекторов, поступавших в адрес коллектива московской школы.