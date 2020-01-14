Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

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Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях, сообщает РБК.

В том числе компания должна прояснить, на что были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции. Сделать это нужно до 26 февраля 2020 года.

При этом всю информацию, которая подпадает под иностранные законы о конфиденциальности, например банковские реквизиты, суд разрешил скрыть.

SEC настаивает на раскрытии банковских данных Telegram с декабря прошлого года.

В октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram. Иск связан с тем, что Telegram Group Inc. и принадлежащая ей блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) не зарегистрировали размещение токенов Gram.

По данным Комиссии, компании продали около 2,9 миллиарда токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более миллиарда токенов – 39 жителям США