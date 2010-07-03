Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:14

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Государственное обвинение просит суд приговорить к 3,5 года колонии бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Дело Горринга рассматривается в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Следователи считают, что в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в Ленинском районе Подмосковья. Он должен был передать их председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

Ганижев дал признательные показания, затем его отпустили под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Впоследствии Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

В марте его задержали в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО. Тогда же Горринга уволили из Росгеологии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика