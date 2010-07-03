Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Государственное обвинение просит суд приговорить к 3,5 года колонии бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Дело Горринга рассматривается в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Следователи считают, что в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в Ленинском районе Подмосковья. Он должен был передать их председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

Ганижев дал признательные показания, затем его отпустили под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Впоследствии Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

В марте его задержали в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО. Тогда же Горринга уволили из Росгеологии.

