Украинского пранкера Вольнова обвинили в призывах к терроризму

Фото: соцсети

Суд в Москве заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов. Его подозревают в публичных призывах к терроризму.

"Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кувикова сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ", – цитирует ТАСС судью Валентину Левашову.

В марте 2018 года Кувиков, распространявший ложную информацию о количестве жертв на пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", был объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды. По данным следствия, мужчина звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя "заведомо ложную информацию" и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Кувиков говорил, что "мешков для трупов уже не хватает", и интересовался, хватит ли в морге мест.

Гражданину Украины в России грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти Евгения Вольнова. Об этом заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, если будет поставлена такая задача на государственном уровне, "Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны".

