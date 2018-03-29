Кадыров готов найти украинского пранкера – Умаров

29 марта 2018, 07:19
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя – Никита Кувиков), распространившего информацию о 300 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, сообщает РИА Новости.
По словам Умарова, если будет поставлена такая задача на государственном уровне, "Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны".
"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее, – заявил Умаров.
Министр обратил внимание на то, что законодательство должно обратить внимание на пранкеров, которые делают подобные вбросы. "Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения", – сказал Умаров.
Он отметил, что такие меры направлены на то, "чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве". "Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", – добавил чиновник.
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Никиту Кувикова, распространявшего в Сети ложные сведения о числе погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
В отношении пранкера завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды. Как установило следствие, в день ЧП он опубликовал аудиозапись своих звонков в морги города. Представляясь сотрудником МЧС, он спрашивал, готовы ли там принять сотни тел.
Крупный пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на месте, где располагались кинозалы и игровые зоны с аттракционами. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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