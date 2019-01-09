"Почта России" обжалует решение суда по "Ждуну"

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Решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому "Почта России" должна выплатить 25 тысяч рублей правообладателю "Ждуна", будет обжаловано. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Апелляция будет подана после получения мотивированного решения суда", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду стало известно, что суд обязал "Почту России" выплатить компании CD Land компенсацию в размере 25 тысяч рублей за использование образа "Ждуна".

Ранее компания CD Land купила у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование "Ждуна" во всем мире. Соглашение с создательницей "Ждуна" заключили на 20 лет.

В конце августа правообладатель образа "Ждуна" отсудил у компании "Мегафон" 8,6 миллиона рублей компенсации за нарушение прав на произведение искусства. Изначально правообладатель просил 10 миллионов рублей.