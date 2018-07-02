Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана арестован

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Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана Жаслан Кудайбергенов арестован. Такое решение принял Басманный суд, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Жаслана Кудайбергенова в виде заключения под стражу", – цитирует ее ТАСС. По ее словам, бывший студент вуза пробудет под стражей до 30 августа.

Подозреваемого 1992 года рождения отчислили из университета в начале июня. Причинами стали плохая успеваемость и задержки с оплатой обучения.

Нападение произошло днем 29 июня. Кудайбергенов ранил преподавателя ножом в спину на территории главного корпуса вуза. Молодой человек скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".