Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана арестован

2 июля, 22:03
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана Жаслан Кудайбергенов арестован. Такое решение принял Басманный суд, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Жаслана Кудайбергенова в виде заключения под стражу", – цитирует ее ТАСС. По ее словам, бывший студент вуза пробудет под стражей до 30 августа.
Подозреваемого 1992 года рождения отчислили из университета в начале июня. Причинами стали плохая успеваемость и задержки с оплатой обучения.
Нападение произошло днем 29 июня. Кудайбергенов ранил преподавателя ножом в спину на территории главного корпуса вуза. Молодой человек скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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