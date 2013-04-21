21 апреля 2013, 13:06Общество
Где и как получить инвентарь для участия в общегородском субботнике
Читательница M24.ru Анастасия хочет узнать где и как получить инвентарь для участия в общегородском субботнике.
"Живу на улице Докукина в СВАО, хочу принять участие в преобразовании города. Где можно получить инвентарь для уборки?", - пишет читательница.
Ответ Сетевого издания М24.ru
Добрый день, Анастасия!
Для того чтобы принять участие в общегородском субботнике и получить инвентарь, Вам необходимо обратиться в инженерную службу (ГУ ИС) своего района.
