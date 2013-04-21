Читательница M24.ru Анастасия хочет узнать где и как получить инвентарь для участия в общегородском субботнике.

"Живу на улице Докукина в СВАО, хочу принять участие в преобразовании города. Где можно получить инвентарь для уборки?", - пишет читательница.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Анастасия!

Для того чтобы принять участие в общегородском субботнике и получить инвентарь, Вам необходимо обратиться в инженерную службу (ГУ ИС) своего района.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.