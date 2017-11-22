Завершается строительство путепровода через МЦК на территории бывшего завода ЗИЛ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Строительство путепровода на территории бывшего завода ЗИЛ через Московское центральное кольцо (МЦК) близится к завершению, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что это будет главная магистраль бывшей промзоны. Путепровод свяжет Третье транспортное кольцо, транспортно-пересадочный узел "ЗИЛ" и станцию метро "Технопарк".

Достраиваем путепровод через @mosmetro_mcc на территории #ЗИЛ. Это будет главная магистраль бывшей промзоны: сейчас она активно развивается, нужен общественный транспорт. Путепровод свяжет Третье транспортное кольцо, пересадочный узел "ЗИЛ" #МЦК и станцию #мосметро "Технопарк". pic.twitter.com/xuGVCNgHtv — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 ноября 2017 г.



На территории бывшего завода помимо путепровода через МЦК построят подземный пешеходный переход и магистральные улицы общегородского значения. Также благоустроят участки Симоновской набережной в концепции общего развития прибрежных зон Москвы-реки.