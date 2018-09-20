Канатную дорогу от Воробьевых гор до "Лужников" запустят в течение месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Канатную дорогу между спорткомплексом "Лужники" и Воробьевыми горами планируют запустить в течение месяца. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я надеюсь, что первый пассажир поедет по канатной дороге в течение месяца. Сейчас физически все уже готово, объект вышел на экспертизу, думаю, что все это продлится недолго и через месяц мы увидим там пассажиров", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Возведение канатной дороги от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники" завершилось в конце августа 2018 года. К настоящему моменту конструкция прошла все необходимые тестирования.

Пропускная способность канатной дороги протяженностью 737 метров составит 1,6 тысячи человек в час. На пути будет три остановки: "Улица Косыгина", "Воробьевская набережная" и станция "Лужники". Всего на воздушном маршруте планируется запустить 35 закрытых кабинок по восемь мест в каждой. Их оборудуют крепежами для перевозки спортинвентаря, в том числе велосипедов.

По замыслу столичных властей зимой подъемником будут пользоваться горнолыжники, а летом – велосипедисты и туристы. Канатная дорога совместит три функции: экскурсионную, транспортную и спортивную. Для туристов планируют ввести единый тариф – 400–500 рублей за поездку, для спортсменов будут действовать абонементы.

"Москва в цифрах": канатная дорога на Воробьевых горах



Всего на территории олимпийского спорткомплекса "Лужники" идут работы на 45 объектах. Среди них – центр художественной гимнастики, крупнейший в России теннисный центр, ледовый дворец "Кристалл" и другие.